Tristán Díaz Ocampo fue operado en diciembre pasado por una fuerte caía que lebró la cadera y aún continúa con su recuperación. Si bien se encuentra estable, sus hijos se apuntaron contra la Obra Social de Actores (OSA) de no facilitar los servicios ni la atención que necesita el dramaturgo.

A los 83 años, el artista fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Providencia y después de ser dado de alta fue derivado a la internación domiciliaria. Pero “ la obra social terciarizó todo y cuando uno llama al médico, viene cuando puede ”, reclamó Federico , hijo menor de Tristán.

" El kinesiólogo fue dos veces y no volvió más y el psiquiatra recién le dio fecha para el 12 de febrero. Mi papá no puede esperar tanto ", remarcó el joven y agregó: " Necesita rehabilitación la cadera, nosotros lo hemosmos caminado, pero no somos especialistas Él necesitó ayuda que no recibió ".

Preocupa la salud del artista.

El actor fue derivado de una clínica privada y luego de su familia hizo una consulta en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende de Córdoba y sus hijos Victoria , Mariano y Federico se hacen cargo de todos los gastos.

.

“ Lo que más nos molestan es la junta médica de la OSA, que está integrado por todos los actores, tardó tres días en darle una respuesta a mi hermana cuando era un plantel lo que necesitábamos. Papá aportó durante 60 años y nadie respondió ", responsabilizó al joven.