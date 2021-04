En medio de la conmoción por la muerte de Mauro Viale de un paro cardiorrespiratorio en medio de su internación por coronavirus, Romina Pereiro sorprendió a todos con un deseperado pedido para Jorge Rial en vivo: "Que se quede en casa".

La segunda ola de contagios ya alcanzó a las figuras de la farándula argentina además de hacer estragos sobre toda la población con récords en los casos registrados. Es por eso que los programas televisivos encendieron las alertas y buscan reforzar sus protocolos.

Pero la nutricionista se mostró intranquila por la salud de su esposo ya que tiene factores de riesgo, según explicó en una entrevista con la "TV Pública". Además confesó que las hijas del conductor, Rocío y More Rial, también se sumaron a su petición.

"Jorge esta bien, pero quiero aprovechar para hacer un pedido público, le queremos pedir que se quede en casa, que no se exponga, que no salga", manifestó preocupada. Pese al reciente debut de "TV Nostra", el nuevo programa del periodista, Pereiro insistió: "No es un momento para las personas que tienen alguna complicación, él tiene factores de riesgo asociados, todavía no está vacunado. Hablo por mi y por sus hijas".

Y remarcó: "Siempre lo apoyamos en todos sus proyectos y queremos que le vaya bien, está con un proyecto nuevo y está súper entusiasmado pero la salud está primero. Queremos que se quede en casa. Ayúdenme a pedirle".

Mirá el video con su pedido público