Ana Rosenfeld es la abogada más temida de los maridos de las famosas y una de sus clientas más conocidas es Wanda Nara. Es por eso que, luego de muchos años llevándole juicios, formaron una amistad y por ende con Mauro Icardi. Ahora, cuando surgió todo el escándalo con la China Suárez, la empresaria llamó directamente a la letrada para que la aconseje legalmente, además de tener una amiga que le pone el oído.

Frente a esto, el jugador del PSG estaba desesperado porque su esposa le había pedido el divorcio y le imploró recomponer la relación. "Lo único que pidió a gritos en todo momento es volver a recuperar la confianza de Wanda y buscar una reconciliación. Los métodos que utilizó para reconquistarla no lo sé", confesó la rubia en "Los Ángeles de la Mañana".

Además, como Rosenfeld tiene bastante experiencia en esto, les dio un consejo y lo contó en la entrevista. "Lo único que le pedí en todo momento es que recompongan la confianza porque es fundamental. Ninguna reconciliación va a tener base sino recomponen la confianza porque acá hubo una tentación", dijo la letrada en relación al accionar de la pareja.

A pesar de su opinión admitió que no es fácil recuperar la confianza después de lo vivido, aclaró que pueden pasar años o a veces no se termina de recobrar nunca. Además, le aclaró a la hermana de Zaira Nara que no puede estar pendiente del teléfono de su marido o de lo que sí le dice es verdad o no.

La amistad de Wanda Nara y Ana Rosenfeld.

Para finalizar, la letrada cerró: "Hay traiciones que no se perdonan nunca, hay otras que las dejas pasar, otras que las minimizas y otras que el tiempo va a decir cómo van a seguir adelante. Si vos me preguntas yo no perdono y si perdono no olvido. La persona va a estar prestándole atención a qué tipo de pareja vamos a volver a formar, esto es una cuestión muy privada de Mauro y Wanda”.

