Julieta Prandi continúa su pelea legal con su ex Claudio Contardi, padre de sus dos hijos, Rocco y Mateo. Hace unas semanas, la modelo contó que el empresario abandonó a sus hijos en la puerta de su casa y desde ese entonces no puede acercarse a ellos.

Además, hace un mes Julieta pidió la recusación del juez que llevaba su caso así como el cambio de juzgado por considerar que 'no tenía en cuenta' las permanentes denuncias que se habían realizado.

En una entrevista con "Hay que ver", la conductora reveló que hay una nueva jueza en el tema pero que aún no se llegó a pronunciar en lo que tiene que ver con la suspensión del régimen de visitas. "Los chicos no quieren estar con su papá después de la situación de maltrato y abandono que sufrieron. Hay cosas muy graves dentro de la causa y hay un gran silencio en el juzgado. Estamos esperando que tomen la decisión", manifestó desesperada.

"Después que todo siga el curso, como debe ser, pero mientras tanto estamos en una espera angustiante, tediosa. Los chicos no volvieron a ver más al padre pero tampoco pueden volver al colegio porque el padre los puede ir a retirar en cualquier momento y no son las cosas así", continuó.

Por otro lado, Prandi aseguró que debido a el escándalo con su ex padece de problemas de salud: "Esta semana tuve que faltar unos días a la radio porque me quedé muda... ya estoy mejor pero no es nada agradable estar en esta situación".

