Tras más de 20 días de cuarentena obligatoria dictada por las autoridades nacionales por la pandemia de coronavirus una de las mayores preocupaciones son las consecuencias económicas al estar casi todas las actividades paralizadas. El rubro de la moda es uno de los más afectados e impactó en forma directa sobre la rutina de Anamá Ferreira.

La ex modelo es empresaria y tiene a su cargo una escuela de modelaje con varias sedes y relató en primera personas las consecuencias por no poder activar su trabajo. "Tengo nueve alquileres que pagar, a la gente que trabaja para mí que tengo en blanco y llamó el banco para ver si conseguía la plata, pero tenía que tener tantas cosas que no puedo obtener porque estoy en cuarentena", lamentó.

Además manifestó un mensaje directamente hacia el presidente Alberto Fernández: "Yo voy a poner protocolos, medidas para prevenir, pero dejanos trabajar, por favor, no puedo más". La industria de la moda aún no fue contemplada como una de las actividades esenciales por lo que se cumplirá un mes de no poder funcionar dado el aislamiento social obligatorio.

Anamá junto a algunas alumnas en su escuela de modelaje.

"Saqué de todos los ahorros para pagar porque hay gente que necesita para comer de los que trabajan. Lloro todo el tiempo, es un horror. Yo sé que tenemos que cuidarnos, yo no salgo. No estoy haciendo el programa porque tenemos que estar en casa", aseguró en "Nosotros a la Mañana".

Al mismo tiempo entre lágrimas remarcó: "Si yo no trabajo, no tengo espalda, no como, no pago. Pienso en las moratorias que van a venir, en los impuestos. ¡Yo no sé chicos, no sé qué hacer!".