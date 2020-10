En el día del cumpleaños número 60 de Diego Armando Maradona, su ex Rocío Oliva habló sobre la relación que tuvo con él, el cariño que aún le tiene, pero descartó su reconciliación y le deseó lo mejor en este nuevo aniversario.

La relación entre Maradona y Oliva estuvo plagada de escándalos, peleas entre ellos, con la familia del Diez y de la joven, y hasta denuncias de violencia de género. Ahora, tras separarse de su novio y que algunos rumores la vuelvan a conectar con el ex futbolista, Rocío aclaró en una entrevista que ya no tiene nada que ver ni hablar con Diego.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, la panelista habló sobre su relación actual con Maradona: "No tengo vinculo, lo que se lo se por los medios, pero perdí por completo el contacto", indicó.

"Fue muy importante en mi vida, aprendí de todo con él. En Dubai estábamos los dos solitos lejos de todo lo que queríamos, la familia, amigos. Aprendí mucho de fútbol, de política, de mundo. Lo más importante es aprender de todo lo vivido", expresó sobre lo positivo de su romance, que duró más de 6 años.

Cuando le preguntaron si le mandaría un mensaje de cumpleaños, sostuvo: "No creo que le mande, tengo un número de hace mil años, seguramente lo habrá cambiado. Por más que le mande, seguramente no le va a lllegar. Igualmente trato de evitar todo tipo de roce, no quiero estar en la tele y que digan si le mandé algo, porque no me suma, y quiero permanecer así".

También aseguró que no volvería a estar con el DT de Gimnasia: "Es parte del pasado. Ya está. Cuando muere el amor de mujer a hombre, el cariño queda. Le tengo muchísimo cariño, nunca voy a decir lo contrario. Pero el amor de sentirlo como mujer ya murió. No hay chances“.

También expresó que su decisión de separarse tuvo que ver con un crecimiento personal: "Fueron muchos años. Yo era muy chica. Me picó el bicho de querer hacer algo por mi vida. Mientras estuve en Dubai, no hice nada por mí. Llegué a Argentina y empecé por la Academia. Él formaba parte y la conocía. Él se puso contento. Estando al lado de él obviamente no iba a poder ser posible".

Luego contó que su ruptura no tuvo que ver con una pelea: “Fueron un cúmulo de cosas y decidí dar un paso al costado. Por una decisión mía nada más”.

Consultada sobre qué le diría a Diego en el festejo de sus 60 años, Rocío confesó: “Nada, le diría feliz cumpleaños. Le deseo que sea muy feliz de corazón. Le deseo eso”.

Mirá sus declaraciones