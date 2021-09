En un gran momento profesional de su carrera artística al ser una de las mejores parejas de " ShowMatch: La Academia" junto a Facu Mazzei, Flor Vigna abrió su corazón y se mostró súper vulnerable al agradecerle el apoyo a sus papás Viviana y Miguel, quienes a pesar de tener algunas diferencias, pudieron dejarlas de lado y darle todo su amor a la actriz y sus hermanos.

Después de ganar 35 puntos del jurado tras bailar "Bomba" de King África en el ritmo “una que sepamos todos”, la modelo se refirió a la presencia de sus dos padres en el estudio: “Yo les quiero agradecer mucho a mis viejos, sin caer en el cliché. Yo sé que les costó un montón darme todo lo que me dieron".

Flor Vigna y Facu Mazzei la rompieron en " La Academia".

La conductora no pudo evitar quebrarse en llanto con sus palabras: "El otro día estábamos hablando con mi hermano de la libertad que nos dieron ustedes. Mi casa era una casa en la que se podía jugar, en la que se podía hablar de problemas, en la que se podía ir a todos los lugares lindo y a todos los lugares feos”.

.

“Yo vi cosas lindas y cosas feas en mi familia, y todo me permitió ser humana, ser libre, jugármela por todo lo que quiero. Yo por suerte, ahora gano mi sueldo y está todo bien, pero al principio era un miedo que yo me dedique a esto, y ustedes nunca me lo hicieron sentir. ¡Gracias por la libertad! Es impagable la libertad que ustedes me dieron. Los amo muchísimo y verlos ahí juntos, a pesar de sus diferencias, me hace sentir re poderosa así que gracias, en serio”, agregó sobre la crianza que tuvo junto a su familia.

“La libertad la estoy valorando ahora, de grande. Me dejaron ser lo que quería, siempre. Confiando en mí, obvio, me hacen muy enorme. Son dos personas que se complementan tanto que yo les puedo ir con un problema y siempre me van a hacer sentir que el mundo es mío, y que está bien ser genuino, y que está bien ser yo, y que si me equivoco no pasa nada. Y son enormes, y quiero disfrutarlos mucho, mucho, para siempre, sin que les pase nada”, cerró una muy emocionada Flor Vigna en " La Academia".

¡Mirá el emotivo descargo de Flor Vigna para agradecer el apoyo de sus papás!