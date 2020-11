Este domingo, Dalma Maradona fue a la Bombonera y se emocionó hasta las lágrimas al presenciar el partido contra Newell’s y ver los sentidos homenajes a su padre, quien murió el miércoles 25 de noviembre pasado tras un paro cardiorrespiratorio.

La hija de Diego Maradona rompió en llanto al ver a todos los jugadores del conjunto xeneize acercarse al palco donde estaba luego que le dedicaran el primer gol que realizó Edwin Cardona.

Acto seguido, los deportistas depositaron una camiseta de la Argentina con la 10 en la espalda sobre el campo de juego y la miraron directo a los ojos llenos de lágrimas.

Dalma se ubicó en el palco que tenía Maradona en el estadio. Si bien la idea era que asistiera junto con su hermana Giannina, la actriz fue acompañada por su marido quien estuvo con ella en todo momento.

.

La hija de Claudia Villafañe dedicó unas emotivas palabras en sus redes sociales hace algunos días en homenaje al exfutbolista. Al respecto, en un posteo de Instagram advirtió: "Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no... Porque se que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo! Ya te extraño pa! Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos!".

"Junto mis pedazos y no me imagino como va a ser mi vida sin vos... NO PUEDO... Pero acá estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante! La vida es un ratito asiq nos vemos pronto! Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto! Te amo para siempre", finalizó.