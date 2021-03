Después de que Guillermo Andino se quebrara frente a las cámaras al anunciar la muerte de su cuñada Natalia, hermana de su pareja, Carolina Prat, la conductora decidió contar la historia de su familia y estalló en lágrimas al relatar como le contó a su mamá que su hija había fallecido después de luchar contra el cáncer de mama.

Guillermo Andino se vio muy conmocionado por la muerte de su cuñada Natalia.

Prat visitó el programa que conduce su marido, "Es por ahí", y se mostró muy afectada al relatar como fueron los once meses que su hermana transitó la enfermedad: "Al comienzo de la pandemia, a Naty le descubrieron que estaba cursando un cáncer triple negativo, muy maligno, muy chiquito, que se reabsorbió solo. Son casos muy extraños, por eso está bueno advertir. Mi hermana se hacia todos los controles. Ella tenía una mamografía perfecta, de hace cuatro meses atrás".

Carolina no pudo evitar emocionarse al hablar del fallecimiento de su hermana.

Para visibilizar los cuidados que conlleva la terrible enfermedad que vivió Natalia, Carolina participó de una entrevista con Ángel de Brito en "Los ángeles de la mañana": "Con todo el mundo lo hablo porque yo soy de ponerle nombre a las cosas: cáncer, muerte, diagnóstico. Pero con mi mamá era muy difícil, porque soy madre, y soy humana. ¿Pero vos sabés que no hizo falta? Porque cuando pasa, fue a la noche, tarde, mi mamá estaba en casa y yo bajé con una taquicardia tremenda, y dije: '¿Cómo hago?'. Y Guillermo me dijo: 'Se lo digo yo'. Pero no, sé lo tenía que decir yo".

.

Entre lágrimas y sollozos, la conductora contó cómo fue vivir el terrible momento de revelarle a su madre que su hija había fallecido: "Fue mirarnos, nada más. Fue mirar a mi mamá, mi mamá me miró a mí, y con esta conexión que tenemos los papás con los hijos, me dijo 'no'. Me lo dijo con la mirada. Y yo le dije: 'Sí, mami, sí'. No hizo falta decir esa palabra que yo no quería decir… No me quiero imaginar cómo estaba yo frente a ella y cómo ella me vio a mí. Pero fue un ‘no’ y yo le dije ‘sí’, y entendió todo".