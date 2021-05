En las últimas horas se viralizó en las redes sociales un polémico video de Hernán Coronel, líder de " Mala Fama", con una nena en el que se lo ve tocándola por debajo de su remera y fue acusado en las redes sociales de "abuso de una menor".

Las imágenes fueron compartidas en el perfil de La Chabona, una influencer, y pronto se volvieron virales cargadas de mensajes de repudio hacia el cantante y en defensa de la nena. Tanto es así que "MalaFamaEnformo" se convirtió en trending topic en Twitter y la joven instagramer decidió eliminar el posteo.

Luego de la gran repercusión que alcanzaron las polémicas imágenes, el músico habló con Crónica HD y aclaró la situación: "No hay nada que aclarar, si ven el video todo lo que pasó ahí es un acto de amor y de paciencia. A esa niña yo no la estaba manoseando, a esa niña yo la crio desde que nació y es mi mayor orgullo. Lo mejor que hice en mi vida fue cuidar, amar y protegerla porque yo toda la vida voy a estar".

El intérprete detalló que la pequeña se llama Victoria y es su nieta. "La nena quería estar conmigo y me decía ' Mala Fama quiero estar con vos' y yo le decía 'andá que estamos fumando', pero ante la insistencia apagué el cigarrillo, la senté en mis piernas y estuvimos como una hora hablando. En un momento filmaron ese video cuando yo la estaba abrazando", aseguró.

Además tildó de "maliciosos y ratas" a las personas que lo acusaron en las redes sociales. "La tenía abrazada, nada más que eso. El tiempo que me quede de mi vida, aparte de seguir amando y cuidando a mis nietas porque las cuido y las crio yo, me voy a encargar de que los maliciosos que están haciendo esto se arrepientan", remarcó.

"Yo no me merezco esto, mi gente no se merece esto y están hablando de malicia porque nunca vinieron a mi casa, no me conocen y tampoco saben la historia que yo tengo con mis nietas y con mi gente", reflexionó.

los que dicen que es la panza... flacos se le ve el hombligo a la nena y se nota que no le esta tocando la panza #MalaFamaEnfermo pic.twitter.com/HN33C0QJIM — eze (@ezemellamo) May 16, 2021

Y disparó: "Si quieren saber qué pasó, miren el video. Si quieren pensar algo malo, ustedes son los mal pensados y los degenerados. Yo esas cosas no las hago".