Durante un vivo de Instagram, Yanina Latorre se burló de los temblores de Nacha Guevara. A pesar de que el video en el que lo hizo se publicó hace un tiempo, tomó repercusión luego de que su hija Lola, hiciera algo similar en "La previa del Cantando", Ahora, la panelista se disculpó por su exabrupto pero de un modo muy particular al explicar su intención.

Latorre hizo su descargo en "Los Ángeles de la Mañana" luego de que se viralizaran las imágenes en las que se la ve imitando a Guevara y recibir un gran repudio en las redes.

Tras hablar del episodio de su hija, y de que Nacha entendiera que se trató de un gesto desafortunado de la joven, Yanina habló sobre lo que le correspondía a ella: "Ahora voy a hablar de mí, porque cuando me mando una cagada, me hago cargo. Me desubiqué", comenzó diciendo.

Luego describió tiempo y espacio del episodio por el que fue criticada: "Esto pasó hace dos meses y medio, tres, yo no me di cuenta de que había pasado. No lo registré. De hecho, fue en un vivo con 40 o 50 mil personas. Todos mis vivos están publicados, porque yo no escondo y no borro. Yo siempre de lo bueno y de lo malo me hago cargo. Nunca me escondo, siempre doy la cara y hablo. En ese momento lo dije y no me di cuenta".

"Ahora lo buscaron y van a sacar de contexto un montón de cosas. Lo que hice es horrible. Yo me hago la chistosa, la graciosa, y a veces me sale bien, a veces me sale mal. Soy una pelotuda que a veces hace estas cosas. A Nacha la imité mal, me salió para el orto, y le molestó a mucha gente. Todavía no sé si le molestó a Nacha porque todavía no hablé con ella, pero voy a hablar el fin de semana", detalló.

Pero luego hizo una aclaración: "Le hice burla y pido perdón. Creo que todos cometimos errores en la televisión. Pero yo no hice referencia a una enfermedad, para mí era un tic del que todo el mundo hablaba. No nos hagamos los bobos. Quedó grabado en un vivo. A Nacha le jodió más que se hable de una enfermedad desde un lugar malicioso y hacen referencia a una enfermedad. Ella dijo que no está enferma".

Luego de disculparse, se excuso: "No me reí de la gente que tiene mal de Parkinson. Le pido disculpas a Nacha pero no le pido a la gente del Parkinson porque yo en ningún momento me burlé de eso".

Con su declaración mencionó algo del pasado que aclara la intención con la que realizó la imitación, que estuvo lejos de ser inocente: "Yo hace tiempo que tengo una pelea fuerte con Nacha, que tampoco justifica lo que hice. El año pasado tuve una discusión fuerte en Radio Mitre y yo quedé odiada. Ella también conmigo. Tenemos un enfrentamiento mediático".

"De hecho en el piso cuando ella habla o yo quise hablar ella me limpia y no me contesta. El año pasado en el 'Bailando' me pasó lo mismo. Evidentemente fui juntando odio y resentimiento y me mandé esta cagada", finalizó.

¡Mirá todo su descargo!