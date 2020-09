Durante el fin de semana, Sofía Zámolo celebró en plena pandemia de coronavirus el baby shower por la inminente llegada de su primera hija. Sin embargo, su actitud fue muy criticada.

A través de las redes sociales, la modelo compartió una serie de imágenes en la que se puede ver la pequeña celebración junto a un grupo de amigas por sus 34 semanas de embarazo. Las fotos generaron gran polémica ya que las reuniones sociales aún están prohibidas como medida sanitaria ante la cuarentena.

.

Tras los fuertes trascendidos, decidió modificar la descripción de su posteo para aclarar: "Antes que nada aviso que mis dos amigas de la foto se hisoparon dos veces antes de verme". Pero durante la mañana de este lunes, la modelo manifestó su furia mientras debatían el tema en "Los Ángeles de la Mañana".

El posteo de Sofía Zámolo que despertó la polémica.

Cuando Ángel de Brito transmitía las polémicas imágenes en el ciclo, Zámolo comenzó un intercambio de mensajes con Mariana Brey y la columnista leyó en voz alta: "'No hubo nadie ese día, fue el sábado, había dos amigas que me sorprendieron y nada más', es lo que dice Sofi Zámolo. Dice: 'Están mezclando, se está mezclando la información, no había ningún chico".

Tras las críticas, Sofía Zámolo borró las fotos del festejo.

"Te cuento lo que dice Sofi Zámolo, repito, dice Sofi: 'No hubo nadie ese día, fue el sábado, sólo dos amigas que me sorprendieron y nada más'. 'Están mezclando la información', dice, porque nos va escuchando mientras está saliendo al aire", aclaró la panelista.

En ese sentido también leyó: "Ambas amigas se hisoparon dos veces antes de ir. No vemos gente porque mi mamá tiene cáncer en este momento, así que por favor tengamos cuidado, tengan cuidado mejor dicho con la información que están dando, está pasando un momento muy delicado".