Karina "La Princesita" se robó todas las miradas en el " Cantando 2020" luego de mantener un explosivo cruce con Natalia Cociuffo, coach de Ariel Puchetta e Ivanna Rossi y, quienes reemplazan a Lola Latorre y Lucas Spadafora.

Todo comenzó cuando leyeron en vivo un mensaje de Natalia en Twitter donde apuntaba contra Karina: "Qué pesada la señorita...".

Entonces a la cantante no le gustó que no se haya animado a mencionarla y a decirle lo que opina de ella de frente. Además, aclaró que es jurado y que criticará las veces que quiera las perfomances que no le gustan.

"La falta de respeto es no aceptar. Mandarme a estudiar me parece una falta de respeto. Sos una irrespetuosa e incoherente", expresó furiosa la jurado.

Y Cociuffo respondió: "Vos me faltaste el respeto primero, autoritariamente decís cosas". Entonces Karina fue por más: "No tuviste la valentía de mencionarme. Pedís respeto y llamás imbéciles a mis fans", y agregó: "Tengo capturas en las que llamás imbéciles a chicas de 15 años".

"No voy a hacer silencio. Deberías respetar. No voy a rebajarme. A mí me pagan para dar devoluciones. Me pagan para hablar", manifestó después.

Por su parte, Natalia contestó enojada y decepcionada: "Vos no tenés derecho a agredir a mi equipo". Pero "La Princesita" le puso un uno a la pareja y aseguró lapidaria: "Lo lamento en el alma que no te guste". Y Cociuffo concluyó picante: "Qué ética".

Tras las chispas que se sacó con la coach, la artista realizó un contundente descargo en sus redes: "¿Saben qué? Si es un hombre el que manda a callar a una mujer estaríamos todos como sociedad diciendo que es un machista, violento. Por ende, repudiando sus dichos y haciendo justicia en redes. Pero como es de mujer a mujer... Basta de que solo sea grave cuando lo hace un hombre".

Por último, agradeció a los usuarios que la bancaron y estuvieron en desacuerdo con la actitud de su rival: "Los leí a casi todos. Solo quiero decir gracias. Los abrazo porque es lo que sentí de ustedes esta noche con sus mensajes".

