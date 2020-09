Después de que se dieron a conocer las nuevas medidas sobre el dólar, Julián Serrano compartió una serie de tuits en las que se quejó de la decisión que tomó el gobierno y de la situación económica del país:"En este país sos clase alta ganando menos de mil dólares por mes. (Lavando copas en un país en serio ganas 1.200usd) F por Argentina".

La opinión de Julián Serrano

"Gente que dice que twitteo estas cosas porque “GARPA”, me deshago por acá, porque hace AÑOS veo como los políticos (independientemente del partido que sean) hacen mier... mi patria.. Y veo cómo mis amigos y familiares SE ROMPEN EL OR... LABURANDO TODO EL DÍA Y NO LES ALCANZA PARA NADA", escribió polémico el campeón del " Bailando 2018".

El gráfico que compartió Julián Serrano para criticar al gobierno

Finalmente, el influencer compartió: "Gente acá la estrategia es muy fácil: 2+2 La idea es hacerte BIEN POBRE para que después mendigues PAN Y ARROZ al gobierno. Así, perpetuarse en el poder, con gente que piensa que ellos son “generosos” y que los malos son los “capitalistas”, que dicho sea de paso, ya se están yendo".

Este miércoles, al ver que fue en tendencia en las redes debido a sus palabras en contra de las medidas económicas, Serrano aclaró que no le importa lo que digan de él: "Bueno, el que me conoce sabe que en realidad mi disconformidad con los políticos en Argentina no viene de hace uno o dos años, sino que hace como diez años. Yo leo y entiendo lo que pasa en el país más o menos desde que empecé a pagar impuestos. Y la verdad que tengo amigos que son médicos, ingenieros, analistas de sistema y licenciados que realmente están considerando en irse del país a trabajar de delivery".

"Eso no está bien. Soy consciente (de que me van a bardear) pero la verdad que pesa mucho más el amor que le tengo a mi amigos, familia y por la patria, que el miedo que me puede llegar a generar que personas que no me conocen y nunca me van a conocer me "bardeen" a través de las redes", concluyó en sus historias de Instagram.

