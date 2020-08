El pasado fin de semana las fuertes declaraciones de Juana Viale contra la Universidad de Buenos Aires despertaron fuertes críticas dentro del mundo de la farándula argentina.

"Antes, estudiar en la UBA era palabra santa. Hoy en día uno tiene que intentar recurrir a la privada muchas veces porque no se cumplen los días necesarios de clase, o porque hay maestros que no van porque no reciben un sueldo acorde", disparó la actriz y Jorge Rial no tardó en cuestionarla.

Al aire de "Intrusos", el periodista retomó la polémica frase de la conductora y replicó: "Vamos a hablar de Juana Viale que dijo 'caes en la universidad pública'. Lo mismo que dijo el gobernador alguna vez, ¿se acuerdan? Tiene el secundario nada más, Juana Viale. Y viajó a Estados Unidos a estudiar inglés, es todo lo que tiene".

Por eso en la apertura de "La Noche de Mirtha" de este sábado, la nieta de Mirtha Legrand buscó defenderse de la ola de repudios que recibió tras sus desafortunados comentarios y en su descargo incluyó un picante palito para el presentador.

"Les quiero hacer una aclaración a todos los que estuvieron hablando, comentando y denostándome. Yo jamás tuve la intención de decir nada malo de la UBA, que es un orgullo para nosotros como argentinos poder tener una educación pública y gratuita", comenzó.

Los invitados del sábado en el programa de Juana Viale.

En ese sentido remarcó que "la Universidad de Buenos Aires es reconocida mundialmente, está dentro de las cien mejores del mundo. No solo eso, también la educación primaria y secundaria de toda la República Argentina".

"Mis mayores respetos a todos los que son profesores de la Universidad de Buenos Aires. Y si dije algo que ofendió, u ofendí a alguien, pido disculpas porque soy humana y también me puedo equivocar, pero yo jamás quise hablar mal de la educación pública", aseguró con firmeza.

Sin nombrarlo, Juanita quiso aclarar los trascendidos que originó el comentario de Rial y confesó: "Yo soy Bachiller solamente. Sí. Algunos dijeron que solo tengo los estudios secundarios y es así, y es de una escuela pública".