Este sábado, explotó un verdadero escándalo relacionado a Evangelina Anderson luego de un buen gesto que tuvo en las redes sociales.

Todo comenzó cuando una seguidora le contó que debido al coronavirus se quedó sin hospedaje en Alemania y necesitaba ayuda es por eso que, la modelo le ofreció quedarse en su casa.

Sin embargo, un usuario de Twitter, Pablo (@polmccarce), realizó una extensa investigación y se dio cuenta que hace tiempo esta supuesta seguidora halaga Eva y hasta critica a las ex parejas de Martín Demichelis. Según este joven, la mujer no existe y la verdadera persona detrás de esa cuenta es la propia Anderson.

Tras las críticas que recibió la ex vedette y la repercusión que tuvo la noticia, decidió hacer un furioso descargo en su cuenta de Instagram: "No puedo creer hasta donde llegaron por una respuesta que le di a alguien que me pedía ayuda y que nunca más se contactó conmigo. Era más fácil preguntarme, ¿no? Honestamente no me fijo los nombres de usuario de mis seguidores. Siempre le respondo a la mayoría, así lo hice con esta persona".

"No quería darle entidad a todo esto porque no me parece el momento, pero veo que hay gente con mucho tiempo libre y ganas de seguir con esto. Simplemente no sabía que esa personas me estaba mintiendo. La verdad una actúa de buena fe y hay gente que utiliza el tiempo para inventar cosas, para burlarse o gerir a los demás", continuó.

Y, por último, expresó tajante: "Trato de verle el lado positivo como hago siempre, pero está si que me cuesta, eh. Claramente tengo una vida de la cual ocuparme y no estoy para preocuparme de esas tonterías y por eso me molesta que me las adjudiquen. Las conjeturas que hicieron después son cosa de cada quien".