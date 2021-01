@AntoBaldi_

Durante su estadía familiar en Mar del Plata por trabajo, Darío Barassi promocionó a un polémico boliche en Playa Grande que semanas atrás recibió una fuerte denuncia por discriminación al prohibir el ingreso de una joven por su peso.

Las imágenes en "Bruto" en las redes sociales del actor despertaron la indignación de sus miles de seguidores quienes lo criticaron por su conducta.

Hace algunas semanas, Sofía Elizabeth Ortiz Andrada denunció al boliche de discriminación ya que le prohibieron el ingreso al lugar por su peso. La joven de 24 años se encontraba junto a un grupo de amigas que sí pudieron pasar.

Horas después, emitió un comunicado en el que garantizó: "Leo sus mensajes. Muy sorprendido. Sabía la noticia pero no que era este lugar. Lo cierto es que a mí me trataron bárbaro y me cuidaron un montón por eso fui tan agradecido en redes. Me sorprende lo que cuentan, mañana me voy a ocupar de informarme".

El descargo de Darío Barassi tras las críticas de sus seguidores.

En comunicación con DiarioShow.com, el conductor de "100 Argentinos dicen" confirmó que al día siguiente del revuelo por sus stories de Instagram se puso en contacto con las autoridades del pub para conocer a fondo la situación.

"Yo fui a Mar del Plata a trabajar, estando allá por medio de un amigo terminé comiendo en ese parador. Estando ahí se presentó todo el equipo que maneja el bar, me trataron súper bien, me atendieron bárbaro, me cuidaron un montón y por eso a título de agradecimiento es que agradecí en redes citando el nombre de 'Bruto'", contó el actor.

En cuanto a cómo fue el trato del personal con él durante su almuerzo, detalló: "La verdad que todo el equipo conmigo me trató como un rey. Entiendo que tiene que ver con una cuestión humana y porque soy Barassi, no es que no puedo reconocer eso. Pero más allá de eso, sinceramente yo la pasé bárbaro, me atendieron bárbaro, estaban todos los protocolos, me sentí bastante cuidado".

Pero el artista tomó dimensión de lo ocurrido cuando comenzó a recibir los mensajes y las críticas de los usuarios. "Leí los comentarios de la gente a la noche y me contacté con la persona del bar que había conocido durante la tarde", reveló.

En ese sentido, dijo que la persona encargada del establecimiento le explicó cuáles fueron las medidas que tomaron ante el caso de discriminación de Sofía. "Me explicaron que ellos habían sacado un comunicado pidiendo las disculpas necesarias, que habían sancionado a la persona que cometió este acto de discriminación y que esa filosofía para nada representaba a la marca", remarcó Barassi.

"A mí la marca para nada me invitó, ni fui a Mar del Plata por esa marca, ni se me pidió que posteara nada para esa marca", aseguró Darío Barassi.

Y explicó: "Lo sentí muy sincero el discurso de la persona con la que hablé, vi que habían tomado las sanciones correspondientes, que habían pedido las disculpas correspondientes y de mi parte mucho más no podía hacer porque ya habían pasado 24 horas de los posteos. Así que no es que me puse a borrarlos, sino que cuando me enteré cómo fueron las cosas ya había pasado más de un día de que había subido las stories".

"A mí la marca para nada me invitó, ni fui a Mar del Plata por esa marca, ni se me pidió que posteara nada, no fue para nada así", aclaró ante trascendidos de que sus publicaciones fueron parte de un canje.

Incluso aseguró: "Es un tema que yo sabía que había pasado este caso pero no sabía que era en este boliche. Repudio totalmente este tipo de acciones, pero por lo que hablé con la gente de la marca, no representa la filosofía de esa empresa, fue más puntualmente el proceder de una sola persona que fue sancionada".

Y cerró: "Demás está decir que para nada avalo una conducta discriminatoria que ya me parece hasta una conducta patológica".

Por A.B.