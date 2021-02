Barby Silenzi fue duramente criticada luego de que se viralizaran dos polémicas imágenes. En una de ellas se la ve tomando un gran vaso de cerveza mientras con el otro brazo amamanta a su hija Abril, de 8 meses. En la otra, está con El Polaco tomando un vaso de vino, a pesar de que no se recomienda el consumo de alcohol durante la lactancia.

"El consumo de alcohol durante la lactancia está prohibido. La cerveza no aumenta la producción de leche. Con respecto a los factores adversos puede causar irritabilidad, sedación y retraso psicomotor. Y un consumo excesivo puede causar convulsiones y muerte en lactantes", aseguró el doctor Diego Montes de Oca, en "Nosotros a la mañana".

Harta de las críticas, Barby, quien se acaba de separar del padre de su hija, se refirió al tema.

"La verdad es que yo no veo nada malo por un vaso de cerveza. Me molesta porque nadie sabe nada de mi vida. No me interesa lo que digan. Creo que lo que llama la atención es que justo le esté dando de amamantar y que en ese momento esté tomando", aseguró en un mensaje que le mandó a Karina Iavícoli.

"Los tres obstetras que consulté me dicen que ‘nada de alcohol en la lactancia’", agregó Sandra Borghi.

En diálogo con "Los Ángeles de la mañana", la bailarina volvió a dar explicaciones y aseguró: "Siempre consulto todo con mi pediatra, Abril tiene ocho meses, come un montón, toma otra leche y más que nada mi teta es más de consuelo de mimo".

Cuando Cinthia Fernández le recordó que también se había generado polémica cuando durante su embarazo se la vio en una fiesta de El Polaco con una cerveza, Barby insistió en que su médico la autorizó. "Tampoco es algo que hago todos los días", detalló.

