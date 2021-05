Pachu Peña salió a la pista con su partenaire Flor Díaz, y a pesar de jugar "de local", por el apoyo de sus compañeros humoristas, no tuvo un buen desempeño y generó un gran debate entre el jurado debido a que Guillermina Valdés le puso una buena nota.

El humorista entró vestido como el muñeco Ken y junto a su bailarina hicieron una coreografía al ritmo de “Barbie girl”, de Aqua, pero tuvieron problemas desde el comienzo.

Marcelo Tinelli le preguntó ante de bailar si se veía como campeón, y Peña respondió: “Todo puede ser”. Aclaró que si bien tiene buen oído para la música, nunca hizo nada semejante a lo que tuvo que bailar.

A pesar de la buena onda que le puso, el jurado no tuvo piedad. Primero habló Pampita: “Me encanta que Pachu se haya animado y lo esté disfrutado. Estuvo buena la actitud, pero en el cuadrado iban dispares. Tal vez hubiera estado mejor una coreo un poquito más fácil para que él se acomodara a ella”. Su calificación fue un 5.

Jimena fue lapidaria y les puso un fatídico 3. “No anoté nada. Yo te amo Pachu, pero no me pasó nada. Para mí no estuvo bueno que Pachu se riera, para mí hay que intentar que baile”, argumentó.

En cambio Guillermina Valdés tuvo un criterio distinto y generó una gran pelea en vivo. “La risa para mí sumó. Pachu aprovechó su fuerte, aunque baile muy mal”, y les puso un nueve, sumando tres puntos por la simpatía que le generaba.

¿Vale el voto cariño?, consulto Tinelli, y los cuatro jueces comenzaron a discutir. "Si, porque una cosa es lo que uno siente", dijo Carolina.

"Los sentimientos en casa", expresó luego Barón, en desacuerdo con la mujer del conductor.

Valdés valoró que Pachu es un artista, y su compañera la criticó: "Pero es lo que vos sentís por una cosa fuera del trabajo".

.

"¿Se cuestiona lo que yo siento? Si yo tengo que cuestionar cosas que decís vos..." tiró la modelo. "Yo pongo acá una barrera, esto es un juego y acá nadie cuestiona al otro, está todo bien...", prosiguió.

"El jefe preguntó si se puede agregar puntos por cariño y yo dije que no", aclaró "La Cobra".

"Los productores me dijeron que tenía que evaluar lo que yo sentía. Y la verdad que yo siento esto por Pachu. Y es mi historia y mi historia vale con él. Tengo casi 44 y lo veo de los 14, mirá si no me va a afectar", cerró.

Por último, Hernán Piquín opinó: “Yo no creo que tengamos que poner puntos por cariño. Bailaron muy poco. Esto es un concurso y hay que exigir. Si tengo que puntuar a Pachu solo por el baile, tengo que ponerle cero”.

¡Mirá la pelea!