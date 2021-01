Karia Iavícoli y Nicole Neumann protagonizaron este lunes un picante momento en vivo después de que la modelo hiciera un comentario sobre el anuncio del embarazo de Pampita y la panelista apuntara contra su compañera.

"Saben a qué me hace acordar... Al italiano multimillonario Gianluca Vacchi, que tuvo a su primera hijita. Él, para comunicar que era mujer, hizo sobrevolar un avión sobre su propiedad que tiraba humo rosa", comenzó Nicole en "Nosotros a la mañana" y comparó la revelación de Ardohain con la del instagrammer italiano.

Las panelistas de "Nosotros a la mañana" discutieron por el embarazo de Pampita.

"¿Vos estás diciendo que Pampita se copió de Gianluca Vacchi?", retrucó la panelista a la espera de una respuesta. "No, estoy diciendo que ahora sé que se usa eso. Hasta mi última hija, eso no se usaba. No, me acordé porque tiraba un humo rosa comunicando a sus familiares que era una mujer".

"No me parece inocente el comentario de Nicole, discúlpenme", agregó Iavícoli sobre el comentario de Neumann. Sin embargo, la modelo disparó furiosa contra su compañera: "Uh, Karina, sacate a LAM ('Los ángeles de la mañana') de encima en este programa por favor, porque acá no venimos con maldad".

El momento en que Pampita y Roberto García Moritán compartieron que están esperando a una nena.

Sin pelos en la lengua, Karina contestó contundente: "Yo ya me lo saqué, termino en los lugares y cambio rápido. Me parece que la que no suelta con Pampita sos vos, que sos la que trajo la comparación".

"Ninguna comparación, dije: 'Me hace acordar a Gianluca porque es la primera vez que lo vi, porque tiró el humito rosa. Después lo que vos supongas es un temita tuyo, no mío", cerró irónica Nicole.

