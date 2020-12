Con las semifinales en puerta, la tensión en " MasterChef Celebrity" es cada vez más grande. Esta martes, los siete mejores debieron preparar dos tipos de sándwiches diferentes. Para eso tuvieron que cortar fiambre y seleccionar productos exóticos para sorprender al jurado.

Al momento de cortar el fiambre y elegir un producto extra para su preparación, Claudia Villafañe tuvo serios problemas ya que los dos minutos que tuvo para hacerlo no le alcanzaron y tuvo que hacerlo a las apuradas. "No es una prueba fácil hacer sándwich. Y más con todo los que nos pedía el jurado que tenía que tener", anticipó la empresaria en el detrás de escena.

"¿Nunca despachaste fiambre?", indagó Santiago del Moro al ver las dificultades que tenía Villafañe. "A mi no me va muy bien porque mi mortadela no me engancha bien, entonces cuando hago la fuerza para cortarla, porque la quería corta bien finita, se me salía del lugar y tenía que volver a colocarla", explicó la mamá de Dalma y Gianinna Maradona.

.

"¡No llegas, Clau!", le adviertió el conductor del ciclo de cocina mientras ella se apresura para obtener algo de jamón crudo. En los segundos finales, tomó un pedazo de queso y también unos limones. "Fiambrería Villafañe me parece que no va, eh", bromeó.

"¡Qué desastre cortar, chicos! No corté nada", se quejó al regresar a su mesada. "No, pará Claudia. ¿Qué agarraste?". A lo que la participante acotó: "Un limón". "No, el limón o el queso. Los limones déjamelos", aclaró Del Moro.

"¿Pero qué ingrediente era?", consultó Villafañe. "Eso que te llevaste ahí", añadió él. "¿Y si lo cortaba?", consultó ella. "No, pero no lo cortaste", le respondió. Enojada por tener que dejar los limones, se fue sin emitir palabra alguna. "Pero no te enojes conmigo, Clau", cerró tratando de conciliar con la ex pareja de Diego Maradona.