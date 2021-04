En medio de la pandemia de coronavirus y mientras el país atraviesa una cruda segunda ola de contagios, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, visitó la mesa de Juana Viale donde protagonizaron un tenso cruce al aire.

Como invitado a " La Noche de Mirtha", el ministro compartió duros debates con el resto de las figuras que participaron en el programa del sábado. Como referente del Gobierno, Berni debió responder las inquietudes planteadas tanto por el neurólogo Conrado Estol, y los periodistas Tato Young y Jesica Bossi.

.

Si bien el intercambio con el doctor fue acalorado, el momento de mayor tensión se vivió cuando Juana cuestionó la actitud de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner de no utilizar el barbijo en sus apariciones públicas.

Fue cuando la periodista le preguntó al ministro por la postura de la vicepresidenta ante la pandemia de Covid-19. "¿Qué piensa Cristina? ¿Usted habla con Cristina? Ella tiene un respeto conocido hacia usted, ¿qué le dice ella?", quiso saber Bossi.

Juana Viale con los invitados del sábado

Y Berni respondió: "Que está muy preocupada por lo que está pasando... Cómo no va a estar preocupada. Tenés que ser un extraterrestre si no estás preocupado por esto". En ese momento, la presentadora interrumpió y acotó con tono acusador: "Está muy preocupada... pero no usa barbijo".

Pero el funcionario en seguida retrucó picante a la nieta de Mirtha Legrand: "¿Y usted está usando barbijo ahora?". El ciclo se emite grabado en un gran estudio, pero lo cierto es que todas las personalidades que aparecen en pantalla se las ve sin el uso de tapabocas ni mascarillas.

De todas formas, Juana quiso reformular su expresión: "Cristina antes usaba barbijo cuando caminaba con toda la gente alrededor". Pero Berni continuó con su postura en defensa de la actitud de la ex presidenta: "¿Y usted sabe si ella se hizo el test? Todos somos responsables de este gran desorden".

"¿La vicepresidenta se hace el test cada vez que va a sesión", preguntó incisiva Juana. Y el funcionario cerró: "La verdad que no lo sé. Lo que les quiero decir es que ella está preocupada".