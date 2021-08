A pesar de que hayan pasado más de 10 años desde la última emisión, " Casi Ángeles" sigue siendo una de las producciones juveniles más vistas del país y llegó a todos los rincones del mundo con millones de fanáticos.

Casi todos los actores que participaron de la ficción amasaron grandes carreras en los medios. Sin embargo, siguen siendo recordados por sus roles en la producción adolescente de Cris Morena.

En ese sentido, Lali Espósito hizo un vivo de Instagram en la noche del miércoles durante la emisión de "La Voz Argentina". La cantante participa del reality como jurado junto a Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky.

Lali la está rompiendo como jurado en "La Voz Argentina".

Además de muchos fans de la competencia artística, miles de fanáticos de " Casi Ángeles" dieron el presente en la reunión virtual de la cantante y quedaron con la boca abierta después de que Lali les pidiera que "superen" su intenso amor por la novela.

"Con todo el amor, ¡me impacta que sigan hablando de eso! Los adoro, pero cortemos el cordón umbilical. Perdón que se los diga así, pero ¡no va a volver Casi Ángeles! Ya está, lo superan, ¡basta!", expresó con sorpresa la artista en sus redes sociales.

Después, Espósito se refirió a las exitosas carreras de sus ex compañeros de elenco: "A mí me ven acá, en La Voz, me vieron en Sky Rojo y me ven en series. Peter Lanzani está rompiéndola, haciendo cosas increíbles. Ahora se viene El Reino. Mi amiga Cande Vetrano, rompiéndola. Mi amiga Mery del Cerro, hermosa y conduciendo. Todos seguimos unos caminos preciosos. Disfruten de nuestra adultez y de la suya".