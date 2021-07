Alfredo Leuco se encuentra viviendo un terrible momento después de la muerte de su padre de 98 años, Luis Mario Leucovich, y para homenajearlo le dedicó un sabio mensaje en su programa de radio, "Le doy mi palabra".

“Hace justo un mes, para el Día del Padre, sentí la necesidad de hablar de mi viejo. Siempre lo hago, pero en esa oportunidad, la columna tuvo una repercusión que me conmovió. Muchísima gente la reenvió a sus amigos y seres queridos. Me contaron que ese texto arrancó muchas lágrimas y abrazos", comenzó el periodista en Radio Mitre.

Leuco dio la noticia de la muerte de su papá y evocó una editorial que hizo hace unas semanas: "La novedad es que mi viejo murió. Muchos ya lo saben. Y en el pésame que me enviaron, una mayoría, recordó esa columna que hoy quiero repetir para despedirlo. Ahí dije casi todo. Lo que no dije, me lo reservo para mi intimidad y mi alma"

Diego y Alfredo Leuco junto a Luis Mario, quien falleció a los 98 años.

"Tal vez en aquel momento, yo lo presentí, porque mi padre estaba con su cuerpo muy frágil pero con su cabeza y su corazón entero. Recién ahora me enteré que su nombre en hebreo, Arie Leib Meir, significa corazón de León. Era lo único que me faltaba saber para entender esa fortaleza moral de un guerrero incansable", cerró al emocionar a todos sus fieles oyentes.

.

Por su lado, Diego Leuco también quiso honrar a su abuelo con unas emotivas palabras en su cuenta personal de Instagram: "Luis Mario. Mayor. El Zeide. El gran ejemplo de la familia. Fueron 98 años de puro esfuerzo y honestidad. Nunca una queja, nunca un reclamo. Siempre huevo y a meterle para adelante. Tuvo una vida plena y llena de aventuras y adversidades".

"Huyó del nazismo y aquí se rebeló ante su propio padre que no quería que estudiara. En aquella época había que trabajar, no se podía perder tiempo en el colegio. Estudió farmacia y fundó la Farmacia Alvear. Tuvo la dicha de levantarla con sus manos y después ver como sus hijos y nietos continuaron con el negocio familiar y lo multiplicaron", ágregó.

"Siempre rodeado de la familia. Tenía debilidad por sus nietos y bisnietos. A todos nos conoció y nos disfrutó intensamente. Gracias Mayor. Te debemos mucho. Lo vamos a seguir honrando todos los días", cerró el conductor de "Telenoche" al despedir a su abuelo.

.

¡Escuchá la emotiva despedida de Alfredo Leuco a su papá en la radio!