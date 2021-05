Marcelo Tinelli regresó a la televisión de la mano de " ShowMatch" y se vio acompañado por la esperada apertura, espectáculos, sketches, imitaciones y distintas figuras que se lucieron en sus respectivas labores.

Natalie Pérez comenzó con el espectáculo con una reversión de la reconocida canción, "Dance monkey", después Pampita la rompió con una coreografía de tango al ritmo de Astor Piazzolla. Finalmente, María Becerra fue la siguiente en aparecer y cantó sus hits "High" y "Acaramelao".

La trapera sorprendió por la mala onda en " ShowMatch".

A pesar de que tuvo una gran performance, las panelistas de "Los ángeles de la mañana" deschavaron a la joven artista y explicaron qué es lo que sucedió en el detrás de escena de su confliva participación.

.

“Me llamó la atención que cantantes profesionales que no cantan en vivo a pesar de tener todas las condiciones y el talento. No sé si querés contarlo vos, Pía, pero me llegó una información”, comenzó Cinthia Fernández sobre el "playback" que hizo la artista.

"Estaba bastante agrandada. No tenía cara muy simpática después de la presentación".

Por su parte, Pía Shaw apuntó contra el agente de Becerra: “el tema de los representantes es un drama en la vida de cualquier artista. El artista puede tener muy buena onda, pero si el representante…. Dejó una mala impresión. No hubo un muy buen feeling”. “No fue muy cordial, muy generoso, muy gentil, ni muy agradable”, agregó Fernández.

Yanina Latorre quiso saber si el representante “exigía cosas y la dejó mal parada a ella con la producción”. “Sí, y ella me dijeron que estaba bastante agrandada. No tenía cara muy simpática después de la presentación”, explicó Cinthia en LAM.