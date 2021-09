“ Bake Off 2021'> Bake Off 2021” demostró que no hay tiempos de pruebas, a pesar de que la nueva temporada lleva pocos capítulos. El cambio de formato tradicional, de una emisión por semana a cinco programas cada siete días presenta una exigencia mayor para los participantes, en especial por la variedad de postres que deben realizar.

La emisión del miércoles tuvo la prueba múltiple que consistió en realizar una preparación de trifles en un copón de gran tamaño, junto a seis porciones de tamaño de un vaso pequeño.

.

Lejos de presentar una dificultad menor, los competidores sufrieron complicaciones típicas en el desarrollo del desafío. Los últimos minutos fueron críticas, en especial para María Belén Pérez, quien colapsó al ver finalizado su postre. La imagen definitiva no estuvo cerca de lo que había imaginado al comenzar el programa.

La decoración fue uno de sus puntos débiles desde que comenzó la competencia de Telefe, por lo que colapsó en frente a sus compañeros. “El momento del armado es un tema para mí, no es tan fácil”, explicó frente a la cámara. La pastelera mostró impotencia por la parte visual de su postre: “No me puedo poner a llorar por esto. Quiero que salga hermoso y no me sale como está en mi cabeza”.

Una vez que Paula Chaves anunció el final de la prueba, volvió a expresar su bronca con llanto por el trifle fallido. “Veo mi resultado y no me gusta. Veo el de mis compañeros y están hermosos”, comentó. Además, fue socorrida por algunos de los participantes de “ Bake Off 2021'> Bake Off 2021” pero no fue suficiente: “Está horrible mi copa. Soy muy mala decorando. No sirvo para decorar. ¿Por qué no puedo ser delicada decorando?”.

A pesar de su autocrítica, Damián Betular destacó los sabores que consiguió en su preparación aunque mencionó su pena por la desprolijidad en la presentación. “Hoy estoy más sensible que nunca”, expresó ante los tres jueces. Finalmente, explicó frente a las cámaras de post producción con una sonrisa: “¡Esta bol… está llorando por un trifle!”.

¡Mirá el disgusto de María Belén en " Bake Off 2021'> Bake Off 2021"!