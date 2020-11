Wanda Nara contó en sus redes sociales que nunca se había sometido al bisturí y no tenía operaciones estéticas hechas. Sin embargo, el especialista, Cristian Pérez Latorre, salió a contradecirla.

"No, ni mi cara. Me da risa que me vean con un filtro de Instagram y digan que me operé... Si supieran que veo una aguja y me baja la presión", escribió la pareja de Mauro Icardi ante una pregunta de un seguidor en las redes sociales.

Pérez Latorre aseguró que Wanda Nara se operó el rostro

Ante la controversial declaración de la botinera, el programa "Los ángeles de la mañana", decidió recurrir al especialista para que, en base a sus conocimientos en el tema, analice el rostro y el cuerpo de Wanda para ver si había pasado por el quirofano.

Además de someterse a un tratamiento para corregirse la dentadura, la mamá de Constantino, Benedicto y Valentino López, y de Isabella y Francesca Icardi, “se hizo los labios, la nariz, los pómulos… Obviamente, comparando las fotos”, aseguró el profesional.

El antes y después de Wanda Nara

“Es obvio que ella fue mejorando. Si uno la compara con su hermana Zaira puedo decir que ella sí no tiene (nada hecho), porque tiene una belleza natural nata”, terminó el cirujano comparando a las dos hermanas Nara.

¡Mirá el video de la explicación del cirujano Pérez Latorre!