" Los Palmeras" ensayaban para un evento y un show de streaming que tenían previsto para noviembre, pero debieron suspender todo cuando, tras realizarse los hisopados de protocolo, dos de sus integrantes dieron positivo.

El grupo de cumbia gozaba desde hace un tiempo de más libertad para ensayar, dado que en Santa Fe había menos restricciones. Pudieron realizar shows vía streaming, y ahora se preparaban para uno más, en conmemoración del aniversario de la final de la Copa Sudamericana en el que se viralizó su tema "Soy Sabalero".

Pero debieron frenar todo cuando el cantante Cacho Deicas y el ingeniero de sonido Federico Formi dieran positivo para coronavirus.

Marcos Camino, acordeonista y fundador del grupo, contó al programa radial "De Diez" de LT10 (AM 1020): "Estamos contagiados, estuvimos reunidos la semana pasada en nuestros estudios realizando los ensayos para el evento de Colón, uno de los chicos se había contagiado y nos vimos perjudicados todos".

Sobre cómo se inició la cadena de contagio, detalló: "Los muchachos empezaron a informarme el domingo, que se sentían mal, que tenían todos los síntomas, me llamaron dos de los integrantes, a la tarde otro, anoche el ingeniero de sonido, hoy fuimos a hacer los hisopados, le dio positivo a Deicas, al ingeniero. Estamos todos aislados, pero bien".

"Nadie está internado ni mucho menos, solo son dolores de cabeza. Hicimos hisopados a dos de los integrantes, quienes dieron positivo, es un índice elocuente que estamos todos en la misma situación, con lo cual tenemos que hacer un aislamiento de 14 días como corresponde, pero sin mayores peligros", continuó sobre las medidas que tomaron al respecto.

Sobre la situación de Deicas, informó: "Cacho se hisopó, yo como fui con otro de los muchachos lo hisoparon a él, ya que no hacía falta que se haga con todos. Con el hecho de haber compartido un café, un mate o una charla ya estás infectado. Les avisé para que no se malinterprete, es una cuestión que le está pasando a mucha gente. A Cacho le dio positivo, a mí también me cuentan como positivo por el contacto estrecho".

Camino tiene 70 años y Cacho 68, por lo que entran en el grupo de riesgo. Sobre ello, el músico asegura: "Los factores de riesgo los tenemos Cacho y yo porque somos mayores, somos veteranos. No queremos que se interprete mal, esto sirve de información para la población toda, que a pesar que no sientas nada podés estar contagiado, como mi caso y el de Cacho".

Cuando se le preguntó si el contagio afectaría los festejos del aniversario en el que participarían, indicó: "Ya sacamos la cuenta el 2 de noviembre estaremos librados de este aislamiento, tenemos todo preparado por lo que no se va a suspender".