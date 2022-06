El sábado 18 de junio, Matías Defederico dio una entrevista exclusiva para "Secretos Verdaderos" en donde dio su versión de los hechos en cuanto a su pelea eterna con Cinthia Fernández. Allí contó intimidades de cuando estaba en pareja con la bailarina y explicó que sólo se casaron por la visa.

Tal fue la repercusión de sus palabras que diferentes medios comenzaron a buscarlo. Sin embargo, el exfutbolista se mostró incómodo frente a las cámaras y decidió responder pocas preguntas. Lo que llamó la atención fue que el camarógrafo de "Socios del espectáculo" recibió agresiones luego de entrevistar al papá de Charis, Bella y Francesca.

A pesar de que Matías Defederico no participó en la agresión, sí lo hicieron sus amigos, quienes provocaron destrozos en el auto en el cual se movilizaba el compañero de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Luego de varias especulaciones sobre lo sucedido, Uriel, el camarógrafo, decidió romper el silencio y habló con Juan Etchegoyen en "Mitre Live".

"Yo no vi quienes lo hicieron, pero sacamos la conclusión de que fueron los amigos de Matías. Grabé a las personas con la cámara, quedará en la Justicia quién se hará cargo del destrozo. Veremos quién paga los daños. Estaba todo, no eran personas que se dedicaban a robar", dijo en la entrevista Uriel.

Matías Defederico en la entrevista que dio para "Secretos Verdaderos".

El camarógrafo agregó: "Nosotros fuimos a cumplir con nuestro trabajo. Sus amigos vieron que yo salí del auto. Me agredieron e insultaron. Registramos todo. No me interesa hacer un escándalo, sino dejar en condiciones mi auto".

¡Mirá el video de Uriel, el camarógrafo de "Socios del Espectáculo", relatando la agresión que vivió luego de entrevistar a Matías Defederico!