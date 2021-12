Desde que firmó el divorcio con su ex pareja, Claudio Contardi, Julieta Prandi sigue contando el infierno que vive debido a las constantes amenazas, discusiones y batallas legales que recibió. En una entrevista reciente con Alejandro Fantino, Prandi acusó a Contardi de ser un violento, con ella y con sus hijos.

"Empecé a ver, a escuchar la voz de mis hijos, que me contaban la misma violencia que sufría yo, pero en carne propia. El miedo de mis hijos, las amenazas que sufrieron, la imposibilidad de poder llamarme por teléfono cuando estaban con su papá", expresó en aquel momento.

Con respecto a los hechos de violencia de género que sufrió, dijo: "Empezó con los descalificativos, con qué iba a hacer sin él, con que estaba vieja. Un montón de cosas de un misógino, un violento. Después me empezó a amenazar con que iban a pasar cosas malas con mis familiares y mis amigas si yo no me alejaba".

Luego de la entrevista, Prandi recibió varios llamados del hijo de su ex, Ezequiel Contardi. Según le contó al sitio PrimiciasYa, Ezequiel "es la persona que se apoderó y se quedó" con su departamento.

"Ese departamento está en posesión de él y jamás me pagó un peso. Primero me escribió diciendo que me lo quería devolver y yo realmente estaba muy sorprendida y muy desconfiada a su vez. No estaba muy convencida que era esa la intención. Me hizo juntar con los abogados y estábamos por avanzar, y hace dos días me dijo que no me lo iba a devolver", dijo.

.

"Me dice que lo que quiera hacer con su papá que lo haga, pero que no me lo iba a devolver. Me dice que es suyo el departamento y yo le digo que sabe muy bien que no es su departamento. Ese departamento fue el primero que me compré con mi trabajo y esfuerzo y fue parte de la primera estafa de su papá”, expresó la actriz y conductora.

“Me pidió que no lo nombre más y yo lo voy a seguir nombrando todas las veces que me dé las ganas porque él es tan ladrón como su papá. Se quedó con un departamento que no le corresponde. Me hace perder el tiempo ahora diciendo que me lo iba a devolver y cuatro días más tarde me dice que no me lo devolverá. Tengo los mensajes, las llamadas y las pruebas porque esto va a seguir en la Justicia. Es una psicopatía permanente, ya no sé cómo llamarlo", finalizó la rubia.