El esperado regreso de Mirtha Legrand a su programa, tras estar "220 días encerrada en su casa", fue tendencia en las redes y tuvo a toda su audiencia pegada al televisor. Además, la ansiedad de todo el personal y la producción fue enorme, ya que todas las medidas de precaución y protocolo eran muchas para proteger a la estrella, quien tiene 93 años y forma parte del grupo de riesgo del coronavirus.

Uno de los ejes más importantes del programa es la cena, que desde que Juana Viale tomó el mando al reemplazar a su abuela, Jimena Monteverde se convirtió en la chef del ciclo y protagoniza graciosos idas y vueltas con la conductora. Sin embargo, ante la pregunta de la vuelta de la Chiqui, la cocinera reveló que " tenía miedo" del regreso.

Jimena Monteverde y Juana Viale

Cuando llegó el momento en el que Monteverde debió llevar la comida, la rubia intercambió palabras con la Chiqui y se convirtió en un blooper por una graciosa confusión de palabras que quedó registrado por todos.

.

"¿Vos me tenés miedo a mí, Jimena?", comenzó Legrand al verla acercarse. "Buenas noches. No, Mirtha, no. Un poquito nomás. ¡Ay, me tiemblan las manos!", contestó la cocinera entre risas.

El gracioso momento en el que Jimena Monteverde protagonizó un blooper con Mirtha Legrand

"En varios programas te escuché decir que 'le tengo miedo'", retrucó la Chiqui, a lo que Monteverde no pudo evitar confundirse frente a las figuras: "¡Qué linda sos, Mirtha! Estoy alcoholizada".

"¡Sabía que algo me iba a pasar! Estoy con alcohol en gel y con hisopado negativo para servir tu mesa", aclaró nerviosa la chef. "Muchas gracias Jimena, estás elegantísima", destacó la conductora. "Es la primera vez que una mujer sirve tu mesa", terminó Monteverde.