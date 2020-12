El escándalo que protagonizaron Fede Bal y El Polaco tras acudir a una fiesta en la casa del actor dio un paso más. Ahora se conoció el audio completo que el hijo de Carmen Barbieri le envió al cantante de cumbia y que luego generó su ruptura con Barby Silenzi.

"Obvio, la pileta está hirviendo. Hace tres días que la vengo calentando. ¿Vos sabés las mujeres que vienen, Polaco? Yo no sé cómo estás vos con Barby ni nada…", le dijo el artista a su ex compañero de "MasterChef Celebrity".

"Acá todas las personas que entran saben que no pueden sacar ni una foto. No te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener problemas con Telefe ni nada. Vos relajá en eso que mi casa es un bunker… y las chicas que vienen… ay, Polaco", expresó Bal.

"Está anunciado lluvia, pero me chup… un hue… Vamos a estar todos del ort… bailando, chupando, haciendo cositas. Vos traete malla, lo que quieras", completó el mediático en su audio de WhatsApp que se viralizó en los últimos días y que se reprodujo este martes en "Los Ángeles de la Mañana".

Por su parte, el actor habló con Ciudad y dijo sobre la filtración del material: "Supongo que en alguna discusión la mujer de él lo mandó a la prensa. Es eso nada más. Y no tengo ganas de andar en el medio de su separación o reconciliación".