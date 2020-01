Si bien Fede Bal siempre está envuelto en escándalos durante el verano, este año protagonizó uno impensado junto a Gonzalo Heredia y Brenda Gandini. Los actores se enojaron con el mediático por las fiestas que organiza en la casa de Rumencó, el barrio privado que comparten en Mar del Plata, y se lo hicieron saber.

"Mis hijos se despiertan por los quilombos de este bolu... Gonzalo habló de una manera no cordial para ver si entendía este chico, para que no haga más lío. Pone la música a todo lo que da y la gente está gritando en el patio. No puedo seguir en esta situación. Yo alquilé en un barrio familiar, tengo a mis hijos (Eloy y Alfonsina) que se me despiertan a la mañana por los quilombos de este boludo. ¿Cómo podemos arreglarlo? O que este chico se vaya a otra casa o haré una denuncia otra manera. Que hoy haga una fiesta es para problema", se la escucha decir a Gandini en una grabación.

Ahora, salió a la luz un audio que Fede Bal le mandó a la dueña de la casa donde se está hospedando. "Ya está ya hablé con esta gente, les toqué el timbre, como deben hacerse las cosas. Ni grupito de WhatsApp, ni en Rumencó, ni en el teatro. Hablé con ellos, ya está, aclaré todo. No hay fiestas. No sé quién mierda tira ese rumor, pero son ellos que quieren ponerme en esa posición de quilombero cuando estoy en el mejor verano de mi vida, en el más tranquilo", se lo escucha decir en la grabación que mostraron en "Incorrectas".

Y detalló: "Quilombero fui diez años antes, de verdad. Durante diez años sí fui. Estoy en Rumencó, sabía perfectamente que cuando tenía que venir acá no iba a hacer todo lo que dicen que voy a hacer. No hago nada, estoy tranquilo, en paz, hice una fiesta en Año Nuevo, avisando a todo el put… barrio".

Por su parte, Gandini le pidió disculpas a Fede por el tono con el que le habló y aseguró que ya habían arreglado el tema. ¿Quedó todo bien?