Rocío Marengo desde hace años es una celebridad en Chile y por ello tuvo la oportunidad de entrar en el concurso "Masterchef", en su versión con famosos. En una de las últimas pruebas debió preparar una torta de merengue, pero no llegó a terminarla y su decepción se transformó en bronca.

Como siempre se hace en este tipo de programas, los cocineros tienen un tiempo establecido para realizar sus comidas, y una vez concluido, deben levantar sus brazos y dejar de trabajar. Al llegar ese momento, como la receta no terminada estaba dedicada a sus sobrinos por lo que Rocío había puesto mucho amor en el plato, la modelo golpeó con bronca la mesa y rompió en llanto.

Si bien sus compañeros la consolaron, Marengo quedó dolida. Todo el momento se agravó porque los jurados le habían advertido que debía comportarse de manera profesional en la cocina hacía un tiempo. Su plato ni siquiera fue evaluado por los jurados.

"Si me hubiese tocado pasar al frente habría sido una vergüenza, una falta de respeto. No daba para más. Que te salga todo mal te da bronca”, dijo empezando a llorar en una entrevista posterior. También aseguró que su enojo se debía a que ella "no es así", pero que el concurso la estresa.

La respuesta de los televidentes en las redes sociales no se hizo esperar y en Chile la trataron de infantil e irrespetuosa. “¿Pataleta de 5 años? Pa’ la casa", “Pura frustración esa mujer, una falta de respeto su actuación", fueron algunos de las tantas críticas que recibió.

Instalada en el país trasandino por el momento, la artista mantiene una relación a distancia con Eduardo Fort, el hermano de Ricardo, que se hizo pública tras cuatro años de romance en secreto.

