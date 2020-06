Jorge Rial fue sorprendido en su ciclo televisivo cuando Rodrigo Lussich le mostró un video de hace más de 20 años con Blanca Curi. Para ese entonces el conductor era el movilero de Lucho Avilés y debía entrevistar a la entrañable tarorista.

"¡Váyanse a la p... que los parió!", expresó apenas vio aquel recuerdo, es que para ese entonces Curi le advirtió sobre su relación con Silvia D´Auro.

"Por dos años no te cases", le aconsejó la astróloga. Sin embargo, el presentador televisivo hizo caso omiso y tiempo después contrajo matrimonio con Silvia, con quien adoptó a Morena y Rocío Rial. Mientras que en 2012 finalizó su relación de forma escandalosa.

"No le hice caso. ¡Una vez que le pega a una! Lo voy a contar ahora, porque total Blanca ya no está. Ella armaba el show en lo de Lucho. Cuando iba una actriz al programa, yo fuera de cámara le contaba a Blanquita lo que iba a hacer, y después ella se lo decía y quedaba como (una visionaria). Entonces, ¿por qué le iba a creer algo que ella me decía a mí? La primera vez que le pegó a algo fue conmigo y no le di bola", sostuvo.

"¡La p... madre. Me hubiese ahorrado tiempo y dinero!", concluyó Rial.

¡Dale play!