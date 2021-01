El viernes, Diego Poggi recibió un sinfín de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores en las redes sociales al revelar la dura respuesta de su padre al enterarse de su relación con un hombre.

"Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio (con un chico) y que me voy de vacaciones con él. Que tipo agradable", comentó en forma irónica en su cuenta de Twitter junto a una captura de pantalla de su conversación con su papá. La respuesta del hombre había sido: "Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá".

A partir de allí, los usuarios se solidarizaron con el periodista y comenzaron a manifestar su acompañamiento ante la polémica situación. Luego, Poggi agregó en forma de hilo: "Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. Hoy realmente me chupa un huev..!".

"Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato. Pero se que hay pibxs que pasaron o pasan por lo mismo. Lo único que importa es ser lo que quieran ser", reconoció a continuación. Y cerró: "Y aclaro esto, mi viejo es el mejor de todos. Honesto, buena persona, un tipazo. Pero bueno, es de otra generación y estás cosas supongo que cuestan".

Días después, el periodista se mostró arrepentido de haber expuesto a su padre de esa manera y en un intercambio de mensajes con Ángel de Brito, aseguró: "Hoy no lo volvería a escribir, exploté de la peor manera y no me di cuenta de la magnitud que tomó".

Al aire de "Los Ángeles de la Mañana", el conductor leyó el resto del mensaje que recibió de su colega: "Mi viejo es un buen tipo y no quiero que nadie le haga daño. Es un tema privado. Lo intenté hablar mil veces, pero él no lo quiso ver nunca. Hoy, con el diario del lunes no lo volvería a twittear y espero que a más pibes y pibas les pueda servir lo que nos pasa porque es el primer lugar donde se discrimina. Tengo una hermosa y chiquita familia".