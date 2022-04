El ganador de la versión argentina de "Pasapalabra" Brian Parkinson fue el protagonista de un gran momento de orgullo nacional al ser consagrado campeón del "Mundial" del popular ciclo que se realizó en Chile tras vencer en el Rosco al uruguayo Inti Lencina.

Con la letra "V" como su última letra, el joven porteño de 33 años adivinó la palabra "Vasera", lo cual lo convirtió en el nuevo campeón mundial de "Pasapalabra" y le valió un premio de $38 millones de pesos chilenos, lo que equivaldría a unos $5 millones de pesos argentinos o $40 mil dólares: "Es impresionante... El sueño de poder comprarme un departamento está mucho más cerca".

"Es increíble, no lo puedo creer todavía. Me estuve preparando para que pasara pero no lo veía tan posible", reflexionó ante las cámaras, todavía estupefacto de la sorpresa de haber alcanzado la victoria del Rosco.

Respecto a lo que va a hacer con el dinero que se ganó en el programa, Parkinson reveló que va a "seguir en el plan de la vivienda propia, ahora estoy mucho más cerca". Y cerró al alentar a otros a que participen del juego: "Que se anoten, que está buenísimo, la van a pasar bárbaro y se van a divertir".

