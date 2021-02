Sin rótulos por el momento, Flor Vigna y Nico Occhiato lograron superar sus diferencias y volver a encontrarse en 2020 a pesar de la pandemia. Recientemente compartieron sus vacaciones en las paradisíacas playas de México y allí se mostraron más cercanos que nunca.

“Se dio la chance de tener unos días los dos, en un año agitado para ella también, que tuvo mucho trabajo y no lo dudamos. Supimos que nos iba a ayudar a cargar energías para encarar lo que se venga. Nunca antes habíamos viajado juntos. No habíamos tenido la chance de coordinar fechas”, manifestó Occhiato sobre esta particular oportunidad que logró unirlos más.

Esta tarde, Vigna visitó el ciclo "Todo puede pasar" para ser la jurado invitada. Para sorpresa de todos, la pareja se mostró muy cariñosa e incluso se animaron a besarse ¡en vivo!

Él aprovechó para cantar uno de los hits de Eros Ramazzotti y ella lanzó sincera: "Me dan ganas de chaparte". "Y bueno te chapo, ¿por qué no?", acotó picante Nico. Sin dudarlo, se acercó a la actriz y así revolucionó a todos los fanáticos de la pareja que quedaron impactados con el romántico momento.

