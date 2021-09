Una charla sobre Pablo Lescano en "Los Ángeles de la Mañana", hizo recordar a Cinthia Fernández una insólita anécdota con Martín Baclini en sus épocas del "Bailando" cuando eran una pareja del certamen.

Todo comenzó cuando una de las panelistas reveló que pronto cumpliría 30 y por ese motivo quería organizar una fiesta donde el cantante de cumbia diera un show. Pero fue en ese entonces cuando la ex precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires manifestó que tuvo el mismo deseo que ella y no pudo concretarlo.

"Lo llamé en el 'Bailando' para que cantara y me pidió un palito, ahora actualizalo", manifestó Cinthia sobre el líder de "Damas Gratis".

.

Ante su declaración, Ángel de Brito preguntó si el empresario rosarino podía realizar el pago. Indignada, la mediática declaró: "No, no. Me dijo 'mami, está todo bien pero no'". Mientras que por detrás se escuchó una voz que expresó: "¡Qué rata!".