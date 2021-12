El 2022 viene con todo para Adrián Suar, quien quiere tirar la casa por la ventana y echar toda la carne al asador, como se dice habitualmente cuando se tiene el deseo de arrancar con todo y que la pantalla de El Trece estalle. Lo cierto es que el Chueco y su productor ejecutivo, que además oficia como su mano derecha, Diego Andrasnik, están dispuestos a continuar la historia de " ATAV" en 2022 y confían en la idea original que pensaron antes de la pandemia y es avanzar veinte años en la trama y proseguir el relato a comienzos de la década de 1960.

Pues bien, vamos por partes para desarrollar la información exclusiva que realmente es una bomba a punto de estallar. En estos momentos, debido al Wandagate, el cachet de la China Suárez es incalculable. Algo similar ocurre con el de su ex pareja y padre de sus hijos menores, Benjamín Vicuña. El actor trabaja en Chile, donde le pagan en dólares, y la emisora de Constitución y la productora de Adrián cuentan con un presupuesto más que acotado.

.

Siempre hay más detalles y también trabas en el intento de reunir a la mayoría de los actores que fueron protagonistas de este gran éxito que se emitió en 2019 y ganaba cada noche su franja horaria en el prime time. En cuanto a la China y Vicuña, infidentes que nunca faltan aseguran que terminaron tan mal la relación que "ni por todo el oro del mundo" vuelven a compartir un trabajo. Otros, por el contrario, opinan que por dinero lo harían. Si no se llegara a contar con ellos, la producción piensa en Brenda Gandini para que ocupe el rol de La Polaca. En cuanto a Torcuato Ferreyra, aún están viendo quién podría cubrir a ese ambicioso y perverso personaje.

La preproducción comienza en febrero, las grabaciones en marzo de 2022, ya están haciendo números para poner en marcha la ambientación, el vestuario e iniciarían un casting para incorporar a jóvenes actores a los que le pagarían un cachet estándar, para poder responder económicamente a los contratos de primeras figuras.

Benjamín Vicuña y la China Suárez se podrían reencontrar en la segunda temporada de " ATAV".

También existen problemas con algunos actores, entre ellos Mercedes Funes, que en la ficción compuso el rol de Alicia Ferreyra, la hermana de Torcuato, ya que ella es una de las protagonistas de "El primero de nosotros", la tira de Telefe que se estrena en una fecha a determinar del primer trimestre de 2022, de modo que no sería posible estar en los canales líderes al mismo tiempo y en la misma franja horaria, ya que seguramente pondrán las dos historias a competir.

En un momento, Funes se había referido a algunos momentos destacados de la historia y rememoró el momento en el que Alicia despide a su hermano creyéndolo muerto. "La pérdida de su hermano fue muy placentera de hacer con Alicia. Ya llevaba mucho tiempo haciéndola y ya sabía lo que le duele. No me resultó complicado sentir el dolor por lo del hermano, porque ya conocía el amor y la admiración que ella sentía por él. Me pasó algo muy loco con esa escena porque la vi en mi casa y me encontré llorando", detalló.