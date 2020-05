En diálogo por videollamada con "Juntos podemos lograrlo" por Telefé, Moria Casán se refirió a la muerte de Silvia "Goldie" Legrand. "Ella (Mirtha) me tomó mucho cariño cuando fue la muerte de su hijo, en el velorio se se acercó a mi. Yo estaba muy angustiada y no le fui a dar el pésame. Desde ahí me tomó una empatía muy especial. La admiro muchísimo", comenzó a decir sobre si vínculo con la diva de los almuerzos.

Consultada sobre qué palabras le diría a Mirtha en este difícil momento, expresó: "Muy difícil. Acompañarla en su sentimiento. El vínculo de hermanas es único e irrepetible. Quiero desearle fuerzas, es una mujer que superó lo peor: la pérdida de un hijo. Tiene tantos años en el espectáculo, tiene mucha fuerza energética. Es una gladiadora".

"Vas a seguir dando una clase magistral con tu programa en la televisión. Te deseo lo mejor y te respeto muchísimo. Siento que todo lo que va a venir es bueno. Lo siento muchísimo lo de tu hermana", aseguró.

Por último, opinó sobre la forma en la que falleció la actriz: durmiendo la siesta. "Es súblime, es un cierre de actriz. Se muere un 1 de mayo para que todos presten atención. Una muerte súblime", cerró.