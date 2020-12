Tras cumplirse más de un año desde que finalizó su romance con Cinthia Fernández, Martín Baclini continúa teniendo vínculo con las hijas de la bailarina: Charis, Bella y Francesca. Ahora, el empresario contó que se reencontró con las nenas y expresó su emoción.

"A las nenas de Cinthia las volví a ver. No sólo una vez, sino que las vi varias veces. Siempre desde un lugar muy claro y sano. Ellas me llamaban y me decían que querían verme. Las nenas me mandan mensajes y corazoncitos porque tienen teléfono ahora. Yo le dije a Cinthia, si sumo en tu vida, voy", sostuvo el mediático en diálogo con Juan Etchegoyen por "Mitre Live".

En ese sentido, continuó: "Para mí el amor que tengo con Cinthia hoy es mucho más grande que cuando estábamos de novios. Es un amor sano y humano. Yo puedo estar para todo en su vida, lo único que no hacemos es la intimidad".

El empresario declaró todo el amor que siente por las pequeñas de Cinthia.

"Yo me voy a Escobar, las veo, cuando voy a Rosario, cuando vengo. Me mandan fotos. Empezaron equitación. Me vuelvo loco. Fue muy fuerte volver a verlas. Esas criaturas me enseñaron muchísimo. No sabía lo que era una relación con hijos, no tengo hijos. Y de repente llegaron cuatro mujeres a llenarme de amor. Son muy especiales las nenas de Cinthia. El abrazo que te dan es un abrazo diferente a todo. No me olvido más la primera y la última foto. Quiero estar en sus sueños, en su vida", profundizó Baclini.

En paralelo, confesó que le dedicó una canción a su ex pareja: "Dejame Estar" de Diego Torres. "No esperemos ninguna respuesta de Cinthia a todo esto. Cuando se levantaron los permisos fui a verlas. La última vez que las vi fue antes de Navidad. Tengo las llaves de la casa. Fue consensuado ir. Fue muy lindo", indicó Baclini. Y concluyó: "Aparte me cocinaron un pollo al horno con papas y cebollitas. Creo que no fue Cinthia, fue Carmencita y la mamá. Pero no importa. Me esperaron con todo".