Luego de que Andrea del Boca brindara fuertes declaraciones en contra de su ex, Ricardo Biasotti y lo acusara de abusar sexualmente a Anna Chiara, la hija que tienen en común, el abogado del empresario habló con "El run run del espectáculo" por Crónica HD.

Marcelo Parrilli se refirió a su cliente y apuntó contra la actriz: "El señor Biasotti no tiene por qué pronunciarse en los medios. Él considera que no hay que seguir exponiendo a Anna Chiara. Lamentablemente la campaña mediática que se desató en la familia Del Boca expone a Anna a una humillación brutal".

"Desde ya, Biasotti rechaza todos los cargos. En el expediente no hay ninguna prueba que afirme lo que escuchamos", agregó en el ciclo que conducen Lío Pecoraro y Fer Piaggio.

Además, el letrado expresó: "Si todo eso estuviera probado en el expediente, ¿qué necesidad habría de hacer esta campaña mediática exponiendo a su hija? Lo único que queremos es preservarla a ella y nos defendemos con el expediente".

En cuanto a los dichos de Andrea denunciando que su hija sufrió abuso sexual por parte de su papá, Parrilli manifestó: "Los hechos que se están denunciando habría ocurrido hace 14 años o más y en esa época toda la situación de Anna Chiara estaba judicializada. Nadie percibió ni de lejos lo que Andrea está diciendo".

"Anná Chiara está en un nucleo familiar que inventó un relato y que lo sostiene. Se dice que un juez penal le prohibió a Ricardo ver a su hija y eso no existe", apuntó.

Asimismo aseguró: "Anna Chiara repite lo que su familia le dijo durante 20 años de vida. En las causas se hicieron exámenes por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Nación tanto a Anna, a Ricardo y a Andrea, y no se comprobó nada de ésto".

Por último insistió en desligar a la joven del conflicto entre su defendido y la familia de Andrea: "Creo que Anna Chiara no miente, es una víctima más. Acá hay dos víctimas, ella y Biasotti. Pero ella no es víctima de Biasotti, sino del núcleo familiar de los Del Boca. Las cosas que están contando sobre ella son bochornosas, ¿qué necesidad hay de humillar así a su propia hija? No sigan haciendo este show macabro".

