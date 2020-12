En medio de la batalla legal entre Valeria Lynch y Cau Bornes por la división de bienes y la manutención que le reclama el brasilero a la artista, el abogado Gabriel Turek, que lo representa, dialogó con "El run run del espectáculo" por Crónica HD y lanzó fuertes declaraciones en contra de la artista.

"Es víctima de violencia ecónomica, que significa control y manipulación por parte de uno de los conyuges. Fue ella misma la que decidió separarse y él se fue del hogar como un caballero con un colchón y su ropa", expresó sobre su defendido.

Luego se refirió a la decisión de Tais, hija de Cau que vive con Valeria: "Ella lo decidió y hace bien porque las condiciones en las que vive con Valeria no son las mismas que las de su padre". Y agregó sin filtro: "No es la madre, pero la hubiera adoptado hace veinte años y le hubiera brindado derechos".

Además puntualizó en las declaraciones de la cantante esta semana, en las cuales aseguró que tras muchos años de matrimonio desconocía a su ex. Al respecto, Turek opinó: "Me resulta muy gracioso que Valeria Lynch diga que después de 15 años no conocía a la persona que tenía al lado me parece un acto de ingenuidad".

Por otro lado sobre la suma que le reclama a Lynch como "manutención" decidió no responder pero si agregó: "El código civil y el juez competente va a decidir si habrá una cuota alimentaria o es una aventura judicial".

En ese sentido negó que Bornes haya sido un "mantenido" durante el largo tiempo que estuvo junto a su ex esposa: "Es una falacia que él no haya trabajado; él trabajó en menor medida que ella, pero lo hizo".

Por último, comentó sobre Valeria Lynch: "Es más de lo mismo de una persona narcisista con conductas compulsivas y con un grado de egocentrismo".