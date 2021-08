En un nuevo programa de “Seres Libres”, que se emite por Crónica HD todos los viernes a las 22, el Turco García se confesó por primera vez con Gastón Pauls sobre las adicciones que atravesó.

En una charla íntima, Claudio contó que antes de empezar a consumir, nunca le había interesado ese mundo. "¿Viste cuando hablan de política, que es algo no te interesa?Así. Despues, cuando uno ya está normal, empecé a decir '¿como pude haber entrado?'".

Luego detalló que empezó a tomar, por curiosidad cuando ya era grande. "Fue en el 2000, tenía 37 años. Empecé a tomar por curiosidad. Me sentí distinto,bien, entre comillas, y desde ahí empecé a comprar un papelito de un gramo y me duraba un mes".

Pero tras un tiempo, todo se intensificó: "Después era un gramo por día, y después dos y llegué a consumir... En este programa lo voy a decir, nunca dije, porque si la gente me ve así dice 'la droga no es tan mala, mira qué bien que está'. Pero tomaba muchísimo. No voy a decir los gramos, pero mucho, para morirme, para que me agarre un ACV".

Sobre la desconexión que hay con la realidad, indico: "Tomaba lo necesario como para que me agarre cualquier cosa. Sabía pero no me importaba porque estás en Disney, no ves la realidad. Tomé conciencia cuando dejé, pero yo en pleno consumo pensaba que estaba todo bien, que nadie se daba cuenta, aunque la gente se alejaba de mí, por culpa mía".

Aunque se asustó varias veces, García cuenta que no tomaba conciencia de los peligros que corría. "Nunca tuve paranoia como otros amigos. He tenido taquicardia, he tenido zumbidos, y lo tiraba, del susto. Decía 'Virgencita, no tomo más' y después a las dos horas iba a comprar de nuevo porque estaba mejor".

"Cuando no tenía más, era barrer para levantar, ponía en la mesa todo y tomaba con pelo, con pelusa, le metíamos con lo que sea".

También habló de los problemas que tuvo con su pareja: "Mi señora me hacía la comida, y yo iba al baño, me daba un saque y comía. Sufrí mucho cuando mi señora decía que fuéramos a dormir y yo no podía porque me daba taquicardia. En vez de quedarme tranquilo y después irme a dormir, como estaba solo, consumía de nuevo. Me iba a dormir cuando ella se levantaba. Era un asco. La fuerza que me da para no consumir es todo lo mal que la pasé, las mentiras que decía".

Fue participante de "MasterChef Celebrity".

Según cuenta, su mujer fue la que más padeció ese infierno: "Ella estaba enferma como yo. Ella luchó mucho para que yo dejara, por que decía 'yo quiero que seas una persona normal, que seas feliz, no puede ser que fuiste un jugador fútbol exitoso, quiero que mi hijo tenga un padre normal'".

"Ella luchó con eso, fueron 6 o 7 años que luchó. Después cuando dejo yo, la adicta parecía ella, porque se quedaba hasta las dos de la mañana fumando y yo me enojaba. Le decpia que parecia una adicta, y pensaba soy un hijo de p... después de todo lo que se bancó encima yo me enojo", continuó.

En un pasaje de la entrevista, narró que comenzó con problemas con sus hijos. Sentía alivio cuando se iban de su casa y alegría, porque no quería consumir delante de ellos, pero sí esperaba el momento de la despedida para hacerlo. "Mirá qué enfermo que estaba, que en vez de disfrutarlos, los padecía. Con Yamil el más chiquito, me iba a la plaza, o mi mujer me daba plata para el taxi y yo me la guardaba para tomar".

"Caminaba con él y mientras lo hamacaba miraba la hora. Cuando faltaban diez minutos, era el tipo más feliz de la vida, en vez de estar feliz con él. Cuando lo dejaba, cerraban la puerta y era un alivio, ya consumía", reveló.

Y un punto de inflexión fue cuando dejó su gran pasión, el fútbol, para poder consumir: "Los pibes me decían 'vamos a jugar'. Yo prefería consumir y no jugar. ahi pensé qué mal que estoy, dejar de jugar por tomar, estoy grave".

