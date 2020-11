Este martes, los participantes de " MasterChef Celebrity" debieron hacer la clásica milanesa pero "reversionada". Ya sea por el relleno, la guarnición o los condimentos que eligieron, las figuras de la farándula argentina lograron realizar preparaciones muy diversas.

Santiago del Moro se acercó a la mesada de El Turco García para ver cómo iba con su preparación. "La verdad que estoy impresionado, ¿vos tuviste un restaurante?", indagó el conductor. Al respecto, el exfutbolista expresó: "Sí, pero no cocinaba".

.

"¿Te ves futuro en un restaurante?", agregó Del Moro. "De cocinero me veo", lanzó entre risas. "Acá estás aprendiendo mucho. ¿De dónde sacas fuerza? ¿Quién te inspira?", le preguntó. "Para mi, mi suegra Celia, porque ella era cocinera", respondió.

A lo que Santiago acotó: "¿Ya no está más entre nosotros?". "No, menos mal. Sino se vuelve a morir pobre", bromeó sobre sus cualidades en la cocina. "Que en paz descanse, no va a poder decir nada. Mi señora me va a putear", sumó en el detrás de escena.

Al momento de las devoluciones, El Turco presentó una sabrosa milanesa que se llevó varios elogios de los jurados y que incluso ante el visto bueno de Dolli Irigoyen decidió nombrar su preparación "Milanesa a la Dolli". "Si salía mal era para mi suegra, pero no jaja... si sale mal es para mi", lanzó pícaro.