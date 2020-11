Este jueves llegaron los reemplazos del jurado y los participantes que tuvieron que aislarse tras dar positivo en Covid-19. Dolli Irigoyen, Natalie Pérez y Christian Sancho llegaron para ocupar los lugares de Germán Martitegui, El Polaco y Vicky Xipolitakis en " MasterChef Celebrity".

"Al Turco lo veo relajadísimo", acotó Donato de Santis al acercarse junto a Irigoyen a la mesada de García. "Me sobra tiempo", agregó él y Dolli le retrucó: "No cancherees porque después te quiero ver". "Lo estoy haciendo con el corazón, como me dijiste vos", le contestó el ex futbolista, tratando de conciliar con la nueva jurada.

"Yo te voy a decir con el corazón: esto que estás haciendo acá. Para la vida, pelas verduras en un bowl, en un plato o en un papel; nunca en la pileta porque si yo la necesito ahora, no la puedo usar", le advirtió la chef. A lo que El Turco disparó: "Es la reencarnación de Germán... ¡me parece que es peor!", concluyó en el backstage del certamen de cocina.

"Una flor para otra flor", le dijo El Turco a Dolli al darle una rosa blanca a la cocinera como señal de paz. Sonriente, ella aceptó el gesto: "Muchas gracias". "Caballerosidad y un poco para ver si afloja con el plato", señalo García en el detrás de escena. Por suerte, el "plato romántico" del deportista le gustó al jurado y recibió incluso las felicitaciones de Irigoyen.

