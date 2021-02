Después de años de exponer su intimidad y la de su hijo Morrison, Jimena Barón realizó un cambio abrupto y se alejó por completo de las redes y medios. Pero ahora, es su pareja, El Tucu López, quien aumentó su popularidad y no teme a la hora de mostrarse al público.

El participante de "Corte y Confección" denunció en una entrevista con Gente que le enoja cuando a Momo lo muestran en los medios sin blurearle el rostro: "Yo entiendo el laburo de todo el mundo, porque además fui camarógrafo de video durante 6 años. Sé lo que es parar la olla y tener que darle de comer a tu familia, pero también me parece que hay un límite que no está copado".

El actor suele ser capturado en la calle con la cantante y su perro.

"Lo que más me jode es que, si paseamos con el enano, no lo blureen. Porque tiene seis años, va a cumplir siete, y hay gente que no está bien. Puede llegar a ser peligroso. No quiero dramatizar, pero es muy invasivo", sostuvo el actor de "Sex".

"Entiendo que si tenés una vida pública o con exposición son las reglas del juego... Intento tomármelo con armonía, porque no quiero que afecte mi humor y la cotidianidad. Quiero preservar la vida del disfrute", agregó el artista.

Por último, manifestó: "Y si voy a la plaza con Jime, con Elvis y con el enano, siempre tengo que estar mirando para todos lados. No me gustaría entrar en el garrón de pensar primero en la posibilidad de una guardia que en salir a pasarlo bien".