Primero fueron solo rumores, después aparecieron las primeras fotos juntos abrazados y a los besos en la calle y muy pronto llegó la confirmación del romance entre Tucu López y Sabrina Rojas, tras su separación de Luciano Castro.

Si bien en un principio la actriz blanqueó la relación evitó ponerle "etiquetas" a su vínculo con el tucumano y aseguró: "Nos encontramos cuando se puede y la pasamos bien. No puedo decir más que eso. El tiempo dirá". Pero a los días subió a sus redes sociales una foto acaramelada con el joven, quien se separó meses atrás de Jimena Barón.

La primera foto de Sabrina Rojas y el Tucu López

Ahora, fue el protagonista de "Sex" quien se animó a dar más detalles acerca de su romance y reveló su receta para conquistarla. "He tenido mucha suerte, nunca me ha costado mucho estar con alguien con quien quería he querido estar. Le pongo mucho huevo, mucha cosa", consideró el también conductor radial en "PH, Podemos Hablar".

En ese momento Andy Kusnetzoff exclamó: "¡El 'pollo de la pasión'! Me dicen que te pregunte por eso, por el 'pollo de la pasión'". Y el artista no tuvo más opción que soltarse y revelar de qué se trata: "Es un plato que no falla. Se llama el 'pollo de la pasión'. Me sale bien, le pongo un poco de onda al pollo. Es una receta de antaño, de la época de la Pachamama...".

Sorprendida por el comentario, Floppy Tesouro, también invidata al ciclo de Telefe, soltó curiosa: "¡El pollo de la pasión!", y el actor le respondió intrigante: "Si vos querés saber la receta del 'pollo de la pasión', primero tenés que venir a casa...".

Y el Tucu siguió: "Yo intento ponerle onda, porque lo primero que pensás cuando me ves es: 'Este es un pelotu... Musculoso así, talladito, morocho...'. Eso pasa siempre". De todas formas consideró que "hay un estereotipo que funciona: un morocho provinciano de barba que habla más o menos así, que no come harinas ni azúcar... Eso garpa".

Cuando Andy llamó al punto de encuentro a quienes "consideran que tienen levante", el actor no lo dudó y dio un paso al frente. A su turno manifestó: "Tengo mucha suerte, me pasan cosas que no sé... Pero yo no entro en esa ni un poco. Sex symbol no existe en mi vocabulario, menos al hablar de mí".