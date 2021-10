Se sabe que el Tucu López y Sabrina Rojas están teniendo un romance. Atrás quedaron los días en los que se ocultaban y no se mostraban juntos. Desde que su relación se hizo pública ambos se ven muy contentos y enamorados. Además se acompañan a todos lados.

En una entrevista que dio el flamante novio para "Implacables", manifestó sobre su situación sentimental: "¡Sabrina no puede más! Yo no puedo entender el nivel de choreo que estoy aplicando con ella al lado mío".

A pesar de la belleza física de la ex de Luciano Castro, el locutor tucumano hizo referencia a cómo es la modelo puertas adentro: "Más allá de lo hermosa que es físicamente, me encontré con una mujer súper sensible, que es también del interior. Compartimos un montón de cosas que yo desconocía".

Además, hizo referencia a que todavía se están conociendo. Pero, a pesar de eso, el actor de "Sex" dijo que cada vez se enamora más: "Los dos tenemos una familia súper numerosa, tenemos un vínculo súper estrecho con la familia y un montón de cosas que fui descubriendo con el correr de los días. Estoy contento".